La legge economica è una grande vittoria per Trump ma rischia di minare la politica industriale e lo stato sociale

La legge economica 232 rappresenta una vittoria significativa per Donald Trump, che si affaccia come protagonista indiscusso nel panorama politico e industriale statunitense. Tuttavia, i profondi tagli previsti rischiano di compromettere i pilastri fondamentali dello stato sociale e della politica industriale. Mentre Trump promette di salvare l'industria e garantire la sanità , le sue decisioni sollevano dubbi e preoccupazioni sul futuro del benessere collettivo. È forse il momento di chiedersi: quale sarà l’impatto reale di questa riforma sulla vita dei cittadini?

Trump ha sempre promesso di non tagliare la sanità , e parla di riportare l'industria, ma arrivano profondi tagli su entrambi i fronti Donald Trump ha messo tutti in riga. O almeno abbastanza rappresentanti e senatori per far passare il suo "Big Beautiful Bill", il pacchetto economico varato d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La legge economica è una grande vittoria per Trump, ma rischia di minare la politica industriale e lo stato sociale

