Telefonata surreale a Dumfries mentre è in vacanza | Siamo in diretta Vieni al Barcellona è vero?

Immaginate la scena: un giornalista spagnolo chiama Denzel Dumfries mentre lui è in vacanza, e la conversazione si trasforma in una vera e propria rivelazione. Tra rumors di mercato e voci insistenti, l'esterno dell’Inter si trova al centro di un’incredibile telefonata che alimenta i discorsi sul suo possibile trasferimento al Barcellona. Un episodio surreale che apre nuovi scenari nel calcio internazionale. Continua a leggere...

Un giornalista spagnolo ha telefonato a Denzel Dumfries per chiedergli se andrà al Barcellona: da diverse ore vanno avanti questi rumors di mercato che riguardano l'esterno offensivo dell'Inter. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dumfries, clausola fa gola alle big europee! Inter, c’è anche il Barcellona - Denzel Dumfries, protagonista indiscusso dell’ultimo campionato dell’Inter, attira l’attenzione delle grandi del calcio europeo grazie alla sua clausola rescissoria accessibile.

Telefonata surreale a Dumfries mentre è in vacanza: Siamo in diretta. Vieni al Barcellona, è vero?; Inter-Barcellona come Juve-Salernitana, l’assurdo retroscena: un video inchioda Dumfries.

VIDEO/ Dumfries, la chiamata con uno streamer da Barcellona: “In questo momento…” - La reazione dell'esterno Inter alla telefonata dalla Catalogna evidentemente per indagare sulla suggestione di mercato Dumfries- Si legge su fcinter1908.it

Inter, Dumfries: "Orgoglioso di tutti, soprattutto di Thuram. 13 gol in due gare, spettacolo per tutti" - Denzel Dumfries è stato ancora una volta uno dei grandi protagonisti del clamoroso successo dell'Inter sul Barcellona nella serata di ieri. m.tuttomercatoweb.com scrive