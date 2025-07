Ucraina Trump sente Zelensky | Concordato rafforzamento difesa aerea

In un momento di grande tensione nel conflitto russo-ukraino, Donald Trump ha deciso di riaprire i canali diplomatici ascoltando Volodymyr Zelensky in una telefonata cruciale. Questa mossa segna un possibile passo verso una nuova mediazione e un rafforzamento della difesa aerea ucraina, in un contesto di incertezza e cambiamenti strategici. Ma quali saranno le conseguenze di questo importante dialogo?

Donald Trump ha accettato di sentire telefonicamente Volodymyr Zelensky per un nuovo tentativo di mediazione sul conflitto russo ucraino. Tre giorni fa la casa Bianca ha annunciato lo stop all’invio di determinati armamenti a Kiev, tra cui i Patriot per la difesa aerea e alcuni missili. Una notizia che ha mandato in confusione l’Ucraina, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Trump sente Zelensky: “Concordato rafforzamento difesa aerea”

