In un momento in cui le sfide climatiche richiedono risposte tempestive ed efficaci, l’accordo tra Protezione Civile di Como e Vigili del Fuoco rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la collaborazione e garantire un’assistenza più efficiente alla popolazione. Firmato il 4 luglio 2025 nella sede della Provincia, questo protocollo testimonia l’impegno condiviso nel fronteggiare le emergenze ambientali e proteggere i cittadini con maggiore coordinamento e preparazione.

Como, 4 luglio 2025 – Un protocollo d’intesa tra la Protezione Civile di Como e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per rafforzare la collaborazione nell’ambito della gestione delle emergenze e l’assistenza alla popolazione e delle attività di protezione civile. E’ stato sottoscritto oggi, nella sede della Provincia di Como, siglato dal Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Pugliano, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la prontezza degli interventi sul territorio. Presente al momento della firma anche il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, assistenza alla popolazione ed emergenze climatiche: firmato l'accordo

