LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton parte forte nella FP2 3° Leclerc

Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perderti la diretta del Gran Premio di Gran Bretagna 2025! Con Hamilton che parte forte nelle FP2 e Verstappen che si inserisce tra le Ferrari, l’adrenalina è alle stelle. Resta aggiornato in tempo reale per scoprire le sorprese e gli sviluppi di questa emozionante corsa, perché il weekend promette colpi di scena fino all’ultima curva. Continua a seguirci per tutte le novità!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Arriva Max Verstappen che si mette in mezzo alle due Ferrari, secondo a 0.059 da Hamilton. 17.06 Quinto tempo di Russell con l’altra Mercedes a 0.417. 17.05 Uno-due Ferrari ora con Hamilton a guidare la fila, con un margina di 0.215 su Leclerc. Norris è terzo a 0.223. 17.04 Hamilton alza l’asticella e porta il limite a 1:27.280 a precedere di 0.241 Kimi Antonelli. Siamo solo all’inizio. 17.04 Arrivano i primi crono con Albon a guidare le fila in 1:28.083 a precedere di 66 millesimi Piastri e di 0.256 Sainz. 17.03 A parte le due Haas con gomme dure, tutti gli altri sono in pista con le mescole medie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Hamilton parte forte nella FP2, 3° Leclerc

