Aria fresca atlantica in arrivo | il Nord cambia passo ma arrivano i temporali Per il Sud invece niente da fare dovrà ancora resistere alla canicola

L’estate 2025 si prepara a sorprendere ancora una volta, portando un’aria fresca e novità climatiche inaspettate. Dopo settimane di calore opprimente e siccità estesa, il Nord Italia si appresta a cambiare rotta, grazie all’arrivo di una perturbazione atlantica che promette temporali e pioggia rigenerante. Ma mentre il Nord si rinfresca, il Sud resiste ancora alla canicola, testando la propria tenacia contro il caldo torrido.

L ’estate 2025 continua a giocare sull’estremo. Dopo giorni di caldo opprimente, sotto la morsa di un anticiclone subtropicale che ha trasformato vaste aree della Penisola in veri e propri forni, il Nord Italia si prepara ora a un’improvvisa inversione di tendenza. Nel weekend le previsioni meteo prevedeno l’arrivo, infatti, di una perturbazione atlantica che spezzerà la stabilità e, al suo posto, porterà violenti temporali, grandinate e un brusco calo delle temperature. Nulla di troppo sorprendente, ma semmai di sempre più frequente, in questo contesto climatico segnato da contrasti radicali. Caldo: la Nasa mostra in un’animazione i 15 giorni da record nel mondo X Previsioni meteo weekend 5 e 6 luglio: il caldo cede il passo alla pioggia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Aria fresca atlantica in arrivo: il Nord cambia passo, ma arrivano i temporali. Per il Sud, invece, niente da fare, dovrà ancora resistere alla canicola

In questa notizia si parla di: atlantica - arrivo - nord - temporali

LE PREVISIONI - A partire da sabato 5 luglio una doppia perturbazione atlantica porterà temporali e un brusco calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord Vai su Facebook

Weekend con temporali e grandine: nuovo impulso nord-atlantico sull’Italia, ecco le zone più a rischio Vai su X

Meteo Nord: svolta nel weekend, in arrivo temporali anche forti, stop al grande caldo; Previsioni meteo, la svolta atlantica: grandinate, temporali e temperature giù. Ecco dove e da quando; Da Pluto alla perturbazione atlantica, il meteo cambia rotta.

Caldo stop, temperature in calo: temporali e grandine in arrivo nel weekend. Le previsioni meteo - L’anticiclone subtropicale sta per cedere il passo all’arrivo di una saccatura atlantica. Da msn.com

Il caldo afoso ha le ore contate? In arrivo temporali e grandinate nel weekend: ecco dove - Il weekend segnerà una svolta climatica: il caldo lascia spazio a una fase più fresca con temporali e rischio di grandine. greenme.it scrive