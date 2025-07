A che ora le qualifiche di F1 su TV8 GP Gran Bretagna 2025 | programma in chiaro

Preparati a vivere l’adrenalina delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2025! Su TV8 in chiaro, sabato 5 luglio alle 16.00 italiane, scopriremo chi conquisterà la pole position sul tracciato di Silverstone. Le Ferrari, Hamilton e Leclerc, sono pronti a sfidare il leader Piastri: un pomeriggio da non perdere per gli appassionati di Formula 1 che vogliono rimanere sempre aggiornati!

Il dodicesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Silverstone, dove si deciderà il poleman e l’attesa è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere il capoclassifica, il pilota australiano della McLare Oscar Piastri. Domani, sabato 5 luglio, alle ore 16.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Differita dalle ore 18.25 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto le qualifiche del dodicesimo fine settimana di gara della F1, il GP della Gran Bretagna, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2025: programma in chiaro

