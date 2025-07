Telefonata Trump-Zelensky focus su stop armi Usa e difesa di Kiev l' ucraino | Discusso della possibilità di produzione congiunta di droni

Durante una lunga e positiva telefonata di circa 40 minuti, Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno discusso della delicata situazione in Ucraina, concentrandosi sulla possibilità di sospendere la fornitura di armi statunitensi e sulla difesa di Kiev. La conversazione ha toccato anche l’idea di una produzione congiunta di droni, un passo strategico che potrebbe influenzare significativamente gli equilibri regionali. La discussione tra i due leader evidenzia l’importanza di trovare soluzioni condivise per il futuro dell’Ucraina.

