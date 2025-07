Calciomercato Inter non solo la Fiorentina su Sebastiano Esposito | altri due club di Serie A interessati

L'estate si preannuncia calda per Sebastiano Esposito: non solo la Fiorentina, ma anche Cagliari e Parma sono pronti a contendersi il talento classe 2002. Con il contratto in scadenza nel 2026 e l'Inter che non intende rinnovarlo, il giovane attaccante è chiamato a decidere il suo futuro. La finestra di mercato si avvicina, e le strategie nerazzurre saranno decisive per evitare la perdita a parametro zero.

Calciomercato Inter, non solo la Fiorentina sulle tracce di Sebastiano Esposito. Secondo Sportitalia, anche Cagliari e Parma sarebbero interessati al 2002. Come è ormai assodato, Sebastiano Esposito lascerà l’ Inter in estate. Il contratto del classe 2002 scadrà nel 2026 e l’Inter non lo rinnoverà . Se i nerazzurri vorranno scongiurare il rischio di perderlo a zero, dunque, dovranno necessariamente cederlo entro la chiusura di questa finestra di mercato. Ormai da tempo la Fiorentina segue l’ex attaccante dell’Empoli con i meneghini che lo valutano circa 12 milioni di euro. Secondo le ultime notizie, però, i viola non sarebbero gli unici sulle tracce di Esposito, che piace ad altre due squadre del nostro campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo la Fiorentina su Sebastiano Esposito: altri due club di Serie A interessati

In questa notizia si parla di: inter - sebastiano - esposito - fiorentina

Monterrey-Inter LIVE: le formazioni ufficiali. Sebastiano Esposito e Sergio Ramos dal 1', Sucic e Luis Henrique in panchina - L’attesa è finita: Monterrey-Inter segna l’esordio delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa negli Stati Uniti.

? Sebastiano #Esposito resta un obiettivo della #Fiorentina per il suo attacco. La valutazione per il giocatore dell’#Inter è di 6M di euro più bonus. Contratto in scadenza nel 2026 @tvdellosport Vai su X

Sebastiano Esposito conteso da diversi club di Serie A: l'attaccante è finito nel mirino di Fiorentina, Cagliari e Parma Il classe 2002 ha un contratto con l'Inter che scadrà il 30 giugno del 2026. Il suo futuro è quindi tutto da scrivere Come dovrebbe gestire la Vai su Facebook

Fiorentina, Seba Esposito obiettivo concreto: l'Inter apre alla cessione; Fiorentina, Sebastiano Esposito interessa. Kean? Destini dei due attaccanti indipendenti; CdS - La Fiorentina in pressing per Sebastiano Esposito: l'Inter chiede 10-12 milioni.

Sebastiano Esposito Inter, la Fiorentina sempre più in pressing: svelata la richiesta, si tratta per questa cifra - Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Come scrive informazione.it

CdS - La Fiorentina in pressing per Sebastiano Esposito: l'Inter chiede 10-12 milioni - Come riferisce il Corriere dello Sport anche oggi, il club toscano spinge forte per l'attaccante dell’Inter, in uscita dal club vicecampione d'Euro ... Riporta msn.com