Dumfries piace a cinque club di Premier League oltre che al Barcellona | la situazione di Marcus Thuram

Ore calde per il futuro di Denzel Dumfries. L'olandese piace al Barcellona, ma può vantare l'interesse di altri cinque club inglesi. Situazione diversa per Thuram. Dopo lo sfogo di Lautaro Martinez, in tanti potrebbero salutare l' Inter. La clausola rescissoria di Denzel Dumfries da 25 milioni di euro impone riflessioni, sia ai nerazzurri che ai club esteri. L'olandese interessa al Barcellona, ma anche a club di Premier League. Discorso differente per Marcus Thuram: il like del francese al post di Calhanoglu ha fatto molto discutere i media, ma il suo futuro non preoccupa l'Inter. Il francese ha una clausola molto più alta di quella dell'olandese – pari a 85 milioni di euro – e per il momento nessun club si è presentato alla finestra.