Bello viene verso di me L’ultimo video choc dell’italiano ucciso dall’orsa | chi era Omar

Un tragico episodio scuote il mondo del turismo e della natura: Omar Farang Zin, italiano di 48 anni proveniente da Varese, ha trovato la morte in Romania, vittima di un attacco da parte di un’orsa. La sua passione per l’avventura e la scoperta si è conclusa in modo drammatico lungo la famosa Transfagara?an. Un incidente che ci ricorda quanto possa essere imprevedibile e potente la natura, lasciando un vuoto incolmabile.

Un viaggio tra le meraviglie naturali della Romania si è trasformato in una tragedia senza ritorno. Un turista italiano, Omar Farang Zin, 48 anni, originario della provincia di Varese, ha perso la vita giovedì mattina in circostanze drammatiche lungo la Transf?g?r??an, una delle strade panoramiche più celebri del Paese. L’uomo, affascinato dal paesaggio e dalla possibilità di incontrare animali selvatici, si era fermato a bordo strada per avvicinare un’orsa con i suoi cuccioli. Ignorando i segnali di pericolo, ha tentato di offrirle del cibo, immortalando l’incontro con il cellulare. Pochi istanti dopo, l’animale si è scagliato contro di lui, trascinandolo in un dirupo e uccidendolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: italiano - orsa - omar - bello

Romania, motociclista italiano ucciso da orsa: ha filmato gli ultimi momenti - Tragedia in Romania: un motociclista italiano di 48 anni, Omar Farang Zin, ha perso la vita in inaspettato incontro con un’orsa nel suggestivo Transfagarasan.

Un cittadino italiano di 48 anni è stato ucciso in Romania da un'orsa, mentre percorreva in moto la zona montana del Transfagarasan, nota anche come 'La Follia di Ceausescu'. La vittima, conosciuta su Facebook con il nome di Omar Farang Zin, aveva pub Vai su Facebook

? Motociclista lombardo sbranato da un orso in Romania, Omar Farang Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me” http://dlvr.it/TLjrvH #OmarFarangZin #orso #Romania #motociclismo #tragedia Vai su X

Romania, turista italiano sbranato da un’orsa. Omar Farang Zin voleva darle da mangiare: «Che bello, viene verso di me»; Motociclista sbranato da un orso in Romania, Omar Farang Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me”; Romania: italiano ucciso da un orso, le ultime tragiche immagini.

Omar Farang Zin, motociclista italiano ucciso da un'orsa in Romania: attaccato mentre cercava di filmarla - Omar Farang Zin, cittadino italiano di 48 anni, è morto in Romania in seguito all'attacco di un'orsa. Da msn.com

Motociclista lombardo ucciso da un orso in Romania, Omar Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me” - Poco prima di essere attaccato si stava filmando mentre cercava di nutrire un’orsa con i suoi cuccioli. msn.com scrive