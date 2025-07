Dove vedere in tv Cocciaretto-Bencic Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti l’affascinante sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Belinda Bencic a Wimbledon 2025, scopri dove e come seguire l’evento in diretta. Con le teste di serie saltate, il loro match dei sedicesimi promette emozioni uniche e sorprese impreviste. Ti svelerò orari, programma e streaming per vivere questo momento cruciale sul campo e tifare la tua campionessa preferita!

Sono saltate entrambe le teste di serie che presidiavano quella zona del tabellone, e quindi nei sedicesimi del main draw di singolare femminile di Wimbledon 2025 si affronteranno due giocatrici non protette dal seeding: sabato 5 luglio si sfideranno l’ azzurra Elisabetta Cocciaretto e l’ elvetica Belinda Bencic. Il match sarà il primo in programma alle ore 12.00 italiane sul Court 18: l’ unico precedente tra le due giocatrici è abbastanza datato, in quanto risalente agli Internazionali d’Italia 2022. A Roma, in quell’occasione al primo turno, si impose la svizzera con lo score di 6-4 6-2. La diretta tv di Cocciaretto-Bencic sarà assicurata da Sky Sport (canale preciso da definire). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cocciaretto-Bencic, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

