Nuoto 34 azzurri convocati per i mondiali di Singapore Chi sono

Singapore si prepara ad accogliere la 22ª edizione dei Mondiali di nuoto, dal 27 luglio all’3 agosto, con una squadra italiana di ben 34 atleti. Tra i convocati spiccano campioni come Federico Burdisso e tanti altri talenti azzurri pronti a scrivere nuove pagine di storia. Ma chi sono i 34 azzurri protagonisti di questa sfida? Scopriamolo insieme.

Roma, 4 lug. (askanews) – La città-stato di Singapore è pronta per ospitare i Mondiali di nuoto. La 22ª edizione della rassegna iridata è in programma dal 27 luglio al 3 agosto alla World Aquatics Championships Arena: per l’appuntamento più importante della stagione il direttore tecnico Cesare Butini ha convocato 34 azzurri, di cui 18 uomini e 16 donne. Nelle gare maschili scenderanno in vasca Federico Burdisso, il campione olimpico dei 100 dorso Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Luca De Tullio, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Stefano Di Cola, Christian Bacico, Manuel Frigo, Christian Mantegazza, il campione olimpico dei 100 rana Nicolò Martinenghi, Massimiliano Matteazzi, Filippo Megli, Alberto Razzetti, Ludovico Blu Art Viberti, Lorenzo Zazzeri e il capitano Gregorio Paltrinieri, che dal 16 al 20 luglio sarà impegnato anche nelle gare di nuoto in acque libere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it