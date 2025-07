Il 10 e 11 luglio a Roma la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina

Il 10 e 11 luglio, Roma si trasformerà nel centro nevralgico della rinascita ucraina con la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025, un evento di grande rilievo internazionale. Co-organizzata dall’Italia e dall’Ucraina, questa conferenza riunirà leader, esperti e stakeholder per discutere strategie e progetti fondamentali per il futuro del Paese. Un momento cruciale che segna un passo deciso verso la ricostruzione e la stabilità. Non perdere gli aggiornamenti su questa importante iniziativa.

ROMA (ITALPRESS) – Giovedì 10 e venerdì 11 luglio si svolgerà a Roma, presso il Roma Convention Center La Nuvola, la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025 co-organizzata dall’Italia e dell’Ucraina. Dopo un saluto introduttivo del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprirà la Ukraine Recovery Conference il 10 luglio alle 10.30 con un intervento nella sessione plenaria, in cui sono previsti anche i discorsi del presidente ucraino Zelensky, della presidente della Commissione europea von der Leyen, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz (la Germania è organizzatore della precedente edizione), del primo ministro polacco Donald Tusk (la Polonia è organizzatore della prossima edizione), e della First Lady ucraina Olena Zelenska. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

