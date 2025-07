Sportivi ambassador di moda | Musetti Fioravanti e Tsitsipas protagonisti delle nuove campagne

e moda sta rivoluzionando i confini tradizionali, dando vita a un nuovo stile di narrazione che unisce performance sportive e tendenze fashion. I protagonisti come Musetti, Fioravanti e Tsitsipas sono l'emblema di questa sinergia, trasformando ogni campagna in un vero e proprio evento di stile e passione. L'evoluzione continua: scopriamo come questi atleti stanno ridefinendo il modo di comunicare e influenzare il mondo della moda.

Gli sportivi stanno conquistando un ruolo sempre più centrale nel mondo della moda, diventando ambassador influenti per i brand più prestigiosi. Grazie alla loro visibilità globale e al fascino che esercitano su milioni di fan, molti campioni scelgono oggi di ampliare il loro impatto oltre il campo di gioco, partecipando a campagne pubblicitarie, collaborazioni esclusive e persino a creazioni di linee di abbigliamento. Questo intreccio tra sport e moda riflette una tendenza in crescita, dove lo stile personale degli sportivi diventa fonte di ispirazione e motore di nuove tendenze, trasformandoli in vere e proprie icone culturali. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sportivi ambassador di moda: Musetti, Fioravanti e Tsitsipas protagonisti delle nuove campagne

In questa notizia si parla di: sportivi - moda - ambassador - campagne

Sportivi ambassador di moda: Musetti, Fioravanti e Tsitsipas protagonisti delle nuove campagne; Canali sceglie Stefanos Tsitsipas come nuovo global brand ambassador; Bottega Veneta sceglie Lorenzo Musetti come nuovo volto.

Roberto Bolle e Kendall Jenner da Tod's e tutti i protagonisti delle campagne pe 2018 - iO Donna - Icone femminili come Britney Spears e Pamela Anderson, ma anche surfisti e atleti dai fisici scultorei... Riporta iodonna.it

Moda autunno inverno 2021 2022: tutte le campagne moda - Il suo amore per i simboli e per le auto sportive lo ha portato a ripensare ... Si legge su vogue.it