Incidenti lavoro morto l’operaio asfissiato da esalazioni nel vicentino Grave stagista in Friuli

Tragedie sul lavoro scuotono il Nord Italia: un operaio di Tezze sul Brenta perde la vita a causa di esalazioni fatali, mentre un giovane stagista di 17 anni precipita da un’altezza pericolosa in provincia di Pordenone. Questi incidenti evidenziano l’urgenza di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione. È necessario agire subito per evitare altre tragedie e proteggere vite umane sul luogo di lavoro.

El Khabch Abdelmajid, che lavorava alla Salgaim Ecologic di Tezze sul Brenta, tre giorni fa è stato portato in ospedali in condizioni disperate. Il 17enne invece è caduto da un’altezza di tre metri mentre lavorava in un edificio in provincia di Pordenone. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Incidenti lavoro, morto l’operaio asfissiato da esalazioni nel vicentino. Grave stagista in Friuli

