Virtus scatta la nuova campagna abbonamenti 2025 26 | ecco da quando

Bologna si prepara a vivere un’altra emozionante stagione: la Virtus ha annunciato la partenza della campagna abbonamenti 2025-26, che partirà il 7 luglio. Con il suggestivo claim “Per quella V cucita sopra al cuore”, la società bianconera invita tifosi e appassionati a sostenere i colori, assicurandosi un posto in prima fila per un’altra avventura indimenticabile. Non perdete l’occasione di essere protagonisti: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Bologna, 4 luglio 2025 – Tutto pronto per l’inizio della nuova campagna abbonamenti 2025-26 della Virtus. Con il claim “ Per quella V cucita sopra al cuore ” la società bianconera ha ufficialmente lanciato la campagna abbonamenti che prenderà il via lunedì prossimo 7 luglio. Nella prima fase sarà in vendita abbonamento Full. Dal 7 al 20 luglio il prezzo bloccato rispetto allo scorso anno, con due partite in più, per chi si abbona a luglio, con prelazione per abbonati full ed Euroleague della stagione ’24’25. Da lunedì 14 al 20 luglio via anche alla libera vendita sempre abbonamento Full. Nella seconda fase di vendita a partire da lunedì 1 settembre, saranno in vendita gli abbonamenti Full, quello Lba (solo per la Virtus Arena) e quello Euroleague (solo per la Virtus Arena). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net