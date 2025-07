Roma esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino | 50 feriti danni agli edifici | Un testimone | Volavano pezzi di lamiera

Un'esplosione devastante al Prenestino di Roma scuote la città: un deposito di gas e carburante esplode, ferendo 50 persone e causando ingenti danni agli edifici. Un testimone racconta di pezzi di lamiera che volano nell’aria, mentre due persone sono in codice rosso e un centro estivo viene evacuato. La Polizia invita i residenti a rimanere in casa, sottolineando quanto sarebbe potuto essere tragico se fosse avvenuto un’ora dopo.

Due persone sono ricoverate in codice rosso. Danni agli edifici. Evacuato un centro estivo nella stessa via del rogo. "Se fosse accaduto un'ora dopo, sarebbe stata una strage". La questura: "Chi vive in zona resti in casa". Lo scoppio pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl.

