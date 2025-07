Zelensky | Accordo con Trump per rafforzare sistemi di difesa dei nostri cieli

In un gesto di collaborazione senza precedenti, Zelensky e Trump hanno stretto un accordo strategico per rafforzare i sistemi di difesa aerea, un passo decisivo in un contesto segnato da un pesante raid russo. La telefonata tra il presidente americano e il cancelliere Merz sottolinea l’urgenza di coordinarsi di fronte alle minacce crescenti. La battaglia per la sovranità continua, ma questa alleanza potrebbe cambiare le sorti del conflitto.

Telefonata anche tra il presidente Usa e il cancelliere Merz. Pesante raid russo nella notte, il peggiore dall'inizio della guerra.

Le condizioni di Mosca per i negoziati di pace: «L’incontro Putin-Zelensky solo dopo un accordo». Drone russo su bus a Sumy: 9 morti - Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che un incontro tra Putin e Zelensky sarà possibile solo dopo un accordo tra Mosca e Kiev.

