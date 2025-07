Isola dei Famosi parla Mario Adinolfi | Sull’Isola ho imparato ad attutire gli spigoli

Mario Adinolfi, protagonista indiscusso della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha saputo affrontare le sfide dell'isola con determinazione e saggezza, imparando a "attutire gli spigoli" del percorso. La sua esperienza ha lasciato un’impronta indelebile nel pubblico, dimostrando come la resilienza possa trasformare anche le prove più dure in insegnamenti preziosi. E ora, scopriamo come questa avventura abbia plasmato il suo carattere e la sua visione del mondo.

Finalista dell'edizione, Mario Adinolfi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi che si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, parla Mario Adinolfi: "Sull’Isola ho imparato ad attutire gli spigoli"

Durante la partecipazione a L'Isola dei Famosi, il giornalista e politico #MarioAdinolfi ha perso il 10% del suo peso corporeo: è passato infatti da 221 kg a 199 kg. L'origine psicologica della sua obesità risale alla morte di sua sorella Ielma, che si tolse la vita n

Sappiamo bene quanto la televisione abbia bisogno del nome controverso per suscitare indignazione e smuovere le acque, ed è probabilmente per questo che Mario Adinolfi è stato scelto come concorrente di questa edizione dell'«Isola dei Famosi».

