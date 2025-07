Italia | ex senatore vede solido potenziale per legami piu’ forti con Cina

L’ex senatore italiano Manuel Vescovi vede un enorme potenziale nelle relazioni tra Italia e Cina, sottolineando come una cooperazione rafforzata possa aprire le porte a nuove opportunità economiche e culturali. In un’intervista esclusiva a Xinhua, Vescovi invita le imprese italiane a cogliere questa occasione, puntando su settori strategici quali energie rinnovabili e produzione. È il momento di abbracciare questa sfida e costruire un futuro di successi condivisi.

