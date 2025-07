Napoli gli intrecci con Jota | dal mancato acquisto alle ripercussioni sul mercato di oggi

Napoli, 4 luglio 2025 - Nel mondo del calcio, gli intrecci tra passato, presente e futuro tessono storie complesse e spesso imprevedibili. Mentre il club napoletano cerca un nuovo esterno d’attacco per colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia e dalle recenti delusioni di mercato, il tragico addio di Diogo Jota e del fratello André Silva scuote gli appassionati. La loro scomparsa apre un capitolo doloroso, ma anche riflessivo, sulle ripercussioni di queste vicende sul mercato odierno.

Napoli, 4 luglio 2025 - Nel calciomercato spesso si intrecciano tante storie tra passato, presente e futuro. Succede così che proprio mentre il Napoli sta dando la caccia a un nuovo esterno d'attacco per riempire il vuoto lasciato a gennaio da Khvicha Kvaratskhelia (e nei giorni scorsi dal mancato riscatto dal Milan di Noah Okafor ), una tragedia sconvolge l'intero mondo del pallone: la scomparsa di Diogo Jota (e del fratello AndrĂ© Silva ) in un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna. Lo sfortunatissimo attaccante portoghese militava nel Liverpool, club con il quale era legato ancora fino al 30 giugno 2027 e con in cui ha racconto 65 gol e 26 assist in 182 presenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, gli intrecci con Jota: dal mancato acquisto alle ripercussioni sul mercato di oggi

In questa notizia si parla di: napoli - mancato - intrecci - jota

Scudetto 2025, Mancato Sorpasso dell’Inter Bloccata dalla Lazio in casa, come il Napoli a Parma. - Lo scudetto 2025 sta vivendo un finale emozionante: l'Inter, bloccata dalla Lazio in casa con un pareggio 2-2, e il Napoli di Conte, con un pari a Parma, cambiano le gerarchie.

Napoli, gli intrecci con Jota: dal mancato acquisto alle ripercussioni sul mercato di oggi.

Morto Diogo Jota, quel mancato passaggio al Napoli nel 2020 - L'asso portoghese del Liverpool è scomparso nelle scorse ore dopo un incidente automobilistico in Spagna. Lo riporta msn.com

Diogo Jota nel mirino del Napoli: è in scadenza nel 2022 - L'attaccante del Wolverhampton, che compirà 24 anni a dicembre, è uno dei profili più apprezzati dal dirigente del Napoli ... Da corrieredellosport.it