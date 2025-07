Roma spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino

Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti. Le operazioni dei Vigili del Fuoco e le verifiche di ARPA hanno confermato il controllo della situazione e la qualità dell'aria. Un intervento tempestivo che dimostra come, uniti, si possa superare ogni emergenza. La capitale continua a proteggere il suo cuore, sempre pronta a reagire.

Roma, 4 luglio 2025 – Tutti i focolai causati dall’esplosione ( leggi qui ) nel distributore di carburante nel Prenestin o sono stati spenti. I Vigili del fuoco fanno sapere che la situazione in via dei Gordiani è sotto controllo. Sono in corso le verifiche da parte dell’Arpa per quanto riguarda la qualità dell’aria ( leggi qui ). Lo ha comunicato il direttore generale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilino. “Per quanto riguarda l’entità dei danni – ha aggiunto – il deposito giudiziario e il distributore sono completamente distrutti. Ci sono danni parziali alle strutture limitrofe, anche se andranno verificate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

