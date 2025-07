Nato lancia l' allarme | Putin può sostenere il conflitto in Ucraina fino al 2027

Secondo le ultime analisi dell'intelligence NATO, Vladimir Putin potrebbe sostenere il conflitto in Ucraina fino al 2027, sfidando le difficoltà economiche e mantenendo un forte impatto militare. Durante il vertice a L'Aia, sono emerse preoccupazioni sulla resilienza del Cremlino e sulle implicazioni di questa lunga tensione. Resta da capire come evolveranno gli equilibri geopolitici in un quadro così complesso.

Secondo le ultime analisi dell'intelligence NATO, Vladimir Putin sarebbe in grado di sostenere la guerra in Ucraina almeno fino al 2027. Le valutazioni, presentate durante il vertice dell'Alleanza a L'Aia, indicano che, nonostante l'economia russa stia peggiorando, il Cremlino ha ancora risorse sufficienti per mantenere alto il ritmo dell'offensiva. Oggi la Russia destina il 32% del bilancio statale alla difesa, più del doppio rispetto al periodo prebellico. La crescita economica si sta rapidamente riducendo — dal 4% previsto a un probabile 1% — mentre il Fondo Sovrano ha visto le sue riserve crollare da 150 a 37 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nato lancia l'allarme : “Putin può sostenere il conflitto in Ucraina fino al 2027”

