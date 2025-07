Zelensky | telefonata proficua con Trump

In un momento di grande tensione internazionale, il presidente ucraino Zelensky annuncia una telefonata "molto importante e proficua" con Donald Trump, focalizzata su difesa aerea e collaborazione futura. Dopo la conversazione tra Trump e Putin, questo dialogo apre nuovi scenari per la sicurezza europea e mondiale. La diplomazia tra alleati si fa più intensa: le opportunità per rafforzare la resistenza ucraina sono più chiare che mai, e il mondo resta in attesa di sviluppi significativi.

16.23 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una telefonata "molto importante e significativa" con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha riferito il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Yermak. Il colloquio all'indomani della telefonata tra Trump e il presidente russo Putin. E Zelensky su X: "Una conversazione molto importante e proficua". "Abbiamo parlato delle opportunità nella difesa aerea e concordato di lavorare insieme per rafforzare la protezione dei nostri cieli".Concordato un incontro tra team. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

