Ryanair aumenta le dimensioni dello zaino incluso nel biglietto | ecco le nuove misure del bagaglio a mano

Ryanair rivoluziona le regole sui bagagli a mano, aumentando le dimensioni dello zaino incluso nel biglietto. La decisione, che segue l’approvazione della proposta della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, promette viaggi più comodi e senza sorprese. Con l’attesa dell’approvazione finale da parte di altri Stati membri, i passeggeri possono già prepararsi a un’esperienza di volo più flessibile. Scopriamo insieme tutte le novità sul nuovo limite di peso e dimensione!

Ryanair cambia. La più grande compagnia low cost in Europa ha deciso di apportare modifiche per quanto riguarda le dimensioni dei bagagli gratuiti. La decisione è stata presa in seguito all’approvazione, da parte della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, di una proposta per cambiare le regole sui bagagli a mano per i voli nell’Unione Europea. Adesso si attende l’approvazione definitiva da parte del restante 55% degli Stati membri dell’Unione per portare a due bagagli gratuiti su tutti i voli gestiti da compagnie europee. Le dimensioni devono essere di 40 x 30 x 15 centimetri per il primo bagaglio, quella del secondo complessivamente di 100 cm e almeno 7 kg di peso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it