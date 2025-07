Dove vedere in tv Cobolli-Mensik Wimbledon 2025 | orario programma streaming

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta il match tra Cobolli e Mensik a Wimbledon 2025, scopri dove vedere in TV, gli orari, il programma e le opzioni streaming. Non perdere questa sfida tra due talenti emergenti del circuito! Continua a leggere per tutte le informazioni necessarie e assicurarti di non perderti nemmeno un punto di questa emozionante partita.

In uno dei pochissimi spicchi di tabellone in cui non ci sono state sorprese nei primi due turni, sabato 5 luglio si affronteranno due teste di serie nel terzo turno del main draw di singolare maschile di Wimbledon 2025: il numero 22 del seeding, l’ azzurro Flavio Cobolli, sarà opposto al numero 15, il ceco Jakub Mensik. Il match sarà il primo in programma alle ore 12.00 italiane sul Court 12: i due non si sono mai affrontati sul circuito maggiore, ma c’è un precedente a livello Challenger, con Mensik che si impose ad Helsinki nel 2023 sul veloce indoor per 7-5 7-6 (6). La diretta tv di Cobolli-Mensik sarà assicurata da Sky Sport (canale preciso da definire). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

