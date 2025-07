I coloni contro Israele | quando il terrorismo di Stato sfugge di mano

L'espansione e le azioni dei coloni in Cisgiordania hanno trasformato il conflitto in una spirale di violenza incontrollata, dove l’antico scontro si mescola a tensioni sempre più esplosive. Dopo anni di complicità e protezione da parte delle autorità israeliane, il movimento dei coloni ha deciso di voltare le spalle ai propri sostenitori, scatenando un nuovo capitolo di instabilità e insicurezza nella regione. L’attacco dei...

I coloni della Cisgiordania spadroneggiano su quella terra, compiendo attacchi quotidiani contro i palestinesi, ma non solo. Dopo anni di connivenza da parte dell’esercito israeliano, il “movimento dei coloni” (che, se non fosse israeliano, verrebbe facilmente definito per ciò che è: terrorismo), a lungo protetto e finanziato da Netanyahu e dai suoi ministri, si è ora rivoltato contro le stesse istituzioni che lo hanno sostenuto. L’attacco dei coloni contro l’IDF. Il 28 giugno scorso, circa 70 coloni hanno aggredito i soldati israeliani, rei di aver ostacolato un loro precedente attacco – definito da Yair Golan “l’ ennesimo pogrom ebraico ”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I coloni contro Israele: quando il terrorismo di Stato sfugge di mano

