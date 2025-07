Aumento in vista per i pedaggi delle autostrade l’incasso da 37 milioni di euro | cosa cambia dal 1° agosto

Un aumento in vista per i pedaggi autostradali, con un incremento di circa 37 milioni di euro nell’incasso complessivo, previsto a partire dal primo agosto. Secondo un emendamento al decreto Infrastrutture, le tariffe potrebbero aumentare di un millesimo di euro al chilometro per tutte le classi di veicoli, coinvolgendo automobilisti e autotrasportatori in un nuovo capitolo di costi da affrontare. Un aumento che potrebbe influenzare il budget di molti utenti della strada.

A partire dal primo agosto potrebbe scattare un nuovo aumento dei pedaggi autostradali. Lo prevede un emendamento al decreto Infrastrutture, che mira a introdurre un rincaro di un millesimo di euro al chilometro per tutte le classi di pedaggio: dalle auto e moto (classi A e B) fino ai mezzi pesanti (classi 3, 4 e 5). In altre parole, automobilisti e autotrasportatori dovranno sborsare un euro in più ogni mille chilometri percors i. Un aumento che, secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, dovrebbe generare 37 milioni di euro di entrate aggiuntive. Cosa prevede l’emendamento. L’emendamento porta la firma dei relatori dl Infrastrutture e sarà votato lunedì 7 luglio in commissione alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online

