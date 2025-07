Autostrade verso l’aumento dei pedaggi da agosto

L’orizzonte delle autostrade italiane si avvicina a un possibile aumento dei pedaggi previsto già per agosto. Un emendamento al dl Infrastrutture, firmato dai relatori, punta a incrementare il canone annuo ad Anas, con un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B. Resta da capire come questa variazione influenzerà i costi di viaggio degli automobilisti italiani e l’intero settore dei trasporti.

(Adnkronos) – Si va verso un aumento dei pedaggi autostradali ad agosto. E’ quanto prevede un emendamento firmato dai quattro relatori al dl Infrastrutture che punta ad incrementare il canone annuo corrisposto ad Anas. Si tratterebbe di un “aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Autostrade, verso l’aumento dei pedaggi da agosto

