Sembrava una bomba ho sentito un' esplosione fortissima Il terrore dopo lo scoppio dell’impianto gpl a Roma

Un boato assordante ha sconvolto il cuore di Roma questa mattina, facendo tremare i vetri e scatenando il panico tra i residenti. L’esplosione di una cisterna di gas in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, ha suscitato paura e confusione, mentre le autorità si mobilitavano per gestire l’emergenza. La scena ricorda un incubo, ma ora bisogna fare luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza di tutti.

Roma, 4 luglio 2025 – “Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un'esplosione fortissima, sembrava una bomba”, lo ha detto un testimone che abita in zona Prenestina dove stamattina, poco dopo le 8, è esplosa una cisterna di gas in un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani. ESPLOSIONE A ROMA IN UN DISTRIBUTORE DI BENZINA NEL QUARTIERE PRENESTINO NEI PRESSI DI VIA CASILINA Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto Riferisce un altro testimone che abita a Centocelle. “In via dei Gordiani c'è stata una prima deflagrazione e le fiamme hanno avvolto una macchina e un'ambulanza in transito” racconta il maresciallo capo Gregorio Assanti del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Roma, che insieme a un carabiniere, rimasto ferito, ha soccorso un uomo che passava in quel momento con l'auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net