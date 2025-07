Dal Pigneto al tetto del mondo nel laboratorio dove nascono i Globi d’oro del cinema italiano

Dal vivace cuore del Pigneto al tetto del mondo, nel laboratorio dove nascono i globi d’oro del cinema italiano, si svela la storia di una famiglia appassionata e visionaria. Marco Filippi racconta con orgoglio l’origine di un’eccellenza, ricordando il commento di Sorrentino: “Non vado mai alle premiazioni, ma quella volta volevo esserci perché mi piaceva il premio”. Una narrazione che unisce tradizione e sogno, e che continua a scrivere pagine di successo.

“Il complimento che più ho apprezzato è stato quello di Sorrentino: quando è stato premiato ha dichiarato che non andava mai alle premiazioni ma quella volta ha voluto esserci perché gli piaceva il premio”. A parlare è Marco FIlippi, lui e il fratello Maurizio gestiscono una incisoria (“Incisoria srl Filippi) al Pigneto, sulla via Prenestina a due passi da Porta Maggiore. Lì dentro praticamente ci sono nati. Il padre, Silvio, ha aperto per la prima volta la serranda nel 1960. Un piccolo laboratorio che crea però sogni grandissimi. Come quelli che realizzano gli artisti premiati dal 1959 con i Globi d’oro, un riconoscimento che la Stampa Estera assegna al cinema italiano con la partecipazione di grandi attori e star internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it