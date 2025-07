Incidente in monopattino cade in via Ravegnana a 25 anni e va in coma

Un tragico incidente scuote Ravenna: un giovane di 25 anni, caduto accidentalmente in monopattino, lotta tra la vita e la morte all’ospedale. La scena, avvenuta in via Ravegnana, ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulle cause di un evento così improvviso. La sua sorte rimane incerta, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda, che evidenzia ancora una volta i rischi quotidiani della mobilità urbana.

Ravenna, 4 luglio 2025 – E’ caduto con suo monopattino, per cause ancora da accertare, ma con ogni probabilità facendo tutto da solo, e ora lotta per la vita all’ospedale di Ravenna. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO Il drammatico incidente è avvenuto alle 22 di ieri sera in via Ravegnana 421, presso il distributore di metano. L’allarme al 118 è stato dato immediatamente e in un primo momento è scattato il codice rosso anche se la persona a terra pareva essere cosciente. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno così permesso al personale del 118 di intervenire sul posto visto che le condizioni del giovane a terra, 25 anni residente a Bari ma domiciliato invece in via Ravegnana, sono apparse da subito molto gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in monopattino, cade in via Ravegnana a 25 anni e va in coma

In questa notizia si parla di: monopattino - incidente - cade - ravegnana

Incidente a Rho, investito in monopattino da un camion: morto un uomo - Un tragico incidente ha scosso Rho, Milano, giovedì 15 maggio, quando un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion mentre era in monopattino.

Incidente in monopattino, cade in via Ravegnana a 25 anni e va in coma; Cade in monopattino (forse a causa di una buca), un 25enne grave al Bufalini; Cade dal monopattino: ragazzo in gravi condizioni al Bufalini.

Cade dal monopattino: ragazzo in gravi condizioni al Bufalini - Un ragazzo è caduto dal monopattino ed è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena. Segnala ravennawebtv.it

È successo giovedì sera sulla Ravegnana, all'altezza del ponte per Madonna dell'Albero - È finito probabilmente in una grossa buca (evidenziata sull'asfalto dalla polizia locale durante i rilievi), perdendo il controllo del monopattino e ... Si legge su ravennaedintorni.it