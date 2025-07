Legionella a Milano salgono a 7 i casi in via Rizzoli | il rebus dell’origine del focolaio

Milano piange un altro drammatico capitolo nella lotta contro la legionella: i casi nel complesso di via Rizzoli salgono a sette, con un bilancio che include cinque ricoveri e una perdita irrevocabile. La domanda che aleggia è: qual è l’origine di questo focolaio? Le autorità sono al lavoro per fare luce su un mistero che preoccupa tutta la città . Chi era Luigi Gandini, e quale storia si nasconde dietro questa tragedia?

Milano, 4 luglio 2025 – "I casi di legionella " del focolaio rilevato nel complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli a Milano salgono a sette, “ di cui 5 tuttora ricoverati e un paziente deceduto" ( Luigi Gandini, 91 anni, tra gli inquilini storici del caseggiato) come giĂ segnalato. A fornire il bilancio è  l'Ats di Milano CittĂ metropolitana, nell'ultimo aggiornamento pubblicato oggi. Luigi Gandini, “semper aleghèr”: chi era il pensionato morto di polmonite da legionella in via Rizzoli I pazienti, ricorda l'agenzia di tutela della salute, "hanno un'etĂ compresa tra 70 e 92 anni ", e "in diversi casi sono presenti fattori di rischio predisponenti per l'infezione da legionella". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it