In un’estate di caldo insopportabile, gli avvocati italiani si mobilitano per portare sollievo alle carceri. In un gesto di solidarietà e sensibilità, alcuni professionisti hanno donato ventilatori alle strutture detentive di Milano, tra cui San Vittore, sollevando un importante dibattito sulla condizione dei detenuti durante le ondate di calore. Questa iniziativa testimonia come l’impegno civile possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Milano, 4 luglio 2025 – Fra gli edifici in cui il caldo di questi giorni è particolarmente insopportabile ci sono, sicuramente, le carceri. Il tema è venuto prepotentemente alla luce in questi giorni, grazie a una lettera scritta dall’ex ministro Gianni Alemanno da Rebibbia, dove è attualmente detenuto, in seguito alla condanna dopo il processo “Mafia Capitale”. Uno degli ingressi del carcere di San Vittore dove si è consumata la violenza sessuale ai danni della psicologa A Roma risponde Milano. I problemi, del resto, dove il sole non si vede quasi mai non conoscono differenze geografiche. L’Ordine degli Avvocati milanese ha lanciato la campagna “Aria d’Umanità”, un’iniziativa solidale nata per "rispondere a una delle criticità più gravi e silenziose del sistema penitenziario: l’assenza di adeguati sistemi di ventilazione nelle celle sovraffollate, soprattutto durante i mesi estivi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo rovente: gli avvocati donano ventilatori alle carceri

