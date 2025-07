Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico

Prepariamoci a rivivere l’emozione della fotografia con una mostra straordinaria al San Domenico, tornata dopo un anno di pausa. Questa volta, protagonista assoluta sarà la leggendaria Letizia Battaglia, i cui scatti iconici tornano a incantare il pubblico cittadino. Un’occasione imperdibile per riscoprire il talento e la sensibilità di una delle più grandi fotografe italiane, che ci invita a guardare il mondo con occhi nuovi e profondi.

Forlì 4 luglio 2025 - In autunno tornerà la mostra fotografica al San Domenico, dopo un anno di stop. A darne l’annuncio è Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp, che svela anche la protagonista di quest’anno: si tratta della fotografa Letizia Battaglia, scomparsa nel 2022, i cui scatti tornano in città. La prima volta fu in occasione della mostra ‘Essere umane’, inaugurata nel 2021: alcuni sui scatti furono esposti insieme a quelli di altre grandi fotografe di tutti i tempi. In quei giorni lei stessa venne in città e tenne un workshop di due giorni dedicato proprio alla sua professione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico

