LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton parte forte nella FP2 5° Leclerc

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dove Lewis Hamilton si distingue nella FP2, mostrando una grande competitività. Gli aggiornamenti in tempo reale ci svelano le performance più emozionanti, con Piastri subito alle calcagna e Leclerc che cerca di risalire la classifica. Rimanete con noi per non perdere neanche un sorpasso o un colpo di scena in questo entusiasmante weekend di Formula 1!

17.16 Piastri si migliora e si porta in seconda posizione a 0.010 da Hamilton, Leclerc è quinto a 0.294. 17.15 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Ferrari 1:26.902 — 2 2 Isack Hadjar Racing Bulls 1:27.062 +0.160 1 3 George Russell Mercedes 1:27.075 +0.173 2 4 Oscar Piastri McLaren 1:27.196 +0.294 3 5 Charles Leclerc Ferrari 1:27.196 +0.294 2 6 Kimi Antonelli Mercedes 1:27.238 +0.336 2 7 Lando Norris McLaren 1:27.239 +0.337 1 8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:27.339 +0.437 2 9 Carlos Sainz Williams 1:27.486 +0.584 2 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:27.

In questa notizia si parla di: hamilton - diretta - leclerc - gran

