Turchia forti nevicate nel Nord-Est mentre il Sud è in fiamme

Mentre sulle alture della Turchia orientale la neve imbianca paesaggi insoliti e sorprendenti, nel sud del Paese i vigili del fuoco affrontano un’impennata di incendi devastanti. Un fenomeno climatico senza precedenti che mette in evidenza la crescente instabilità del nostro pianeta. La domanda che sorge è: come potremo adattarci a questi eventi sempre più estremi?

