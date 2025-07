Pochi costosi precisi Ecco perché senza i missili Patriot sospesi da Trump ora Zelensky rischia di perdere la guerra

In un conflitto dove ogni dettaglio conta, i missili Patriot rappresentano il baluardo decisivo contro gli attacchi russi. Tuttavia, il loro costo elevato—circa 1,1 miliardi di dollari a batteria—pone una sfida cruciale per l’Ucraina e gli alleati. Sospesi durante l’amministrazione Trump, ora la loro mancanza potrebbe compromettere la sicurezza e il futuro della guerra. La domanda è: come garantire difese efficaci senza svuotare le casse?

Sono fondamentali per intercettare i missili russi. Uno dei nodi da sciogliere è il costo altissimo. Il Centro per gli studi strategici e internazionali stima che ogni batteria costi circa 1,1 miliardi.

