Aumenti dei pedaggi autostradali pronti per il grande esodo estivo I consumatori | Vergognoso

Con l’estate alle porte, i viaggi si preannunciano più costosi che mai: dal primo agosto, gli aumenti dei pedaggi autostradali, anche se minimi, si aggiungono alla fatica delle ferie. Un incremento di un millesimo di euro a chilometro su tutte le tratte Anas, deciso dai relatori del governo, rischia di rendere le vacanze meno accessibili per molti. La domanda che sorge spontanea è: quanto ancora i consumatori dovranno sopportare questo peso?

Le vacanze si avvicinano, gli aumenti dei pedaggi autostradali sono lì che aspettano. Dal primo di agosto scatterà probabilmente un incremento di un millesimo di euro a chilometro (un euro ogni mille chilometri) su tutte le tratte in gestione Anas. Lo prevede un emendamento dei relatori (quindi delle forza della maggioranza di governo) al dl Infrastrutture. Si tratta di due deputati di Fratelli d’Italia, Massimo Milani ed Antonio Baldelli, uno di Forza Italia, Francesco Battistoni e della deputata della Lega Elisa Montemagni. Il rincaro si applica per le classi di pedaggio A e B e per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aumenti dei pedaggi autostradali pronti per il grande esodo estivo. I consumatori: “Vergognoso”

Pedaggi autostradali, aumenti dal primo agosto: cosa cambia, di quanto e per chi. Tutti gli incrementi - A partire dal primo agosto, gli automobilisti si preparino a nuovi scenari sulle autostrade italiane: i pedaggi subiranno aumenti, con dettagli che coinvolgono sia i costi per i pendolari che per i viaggiatori occasionali.

