LIVE Errani Vavassori-Cash Watson Wimbledon 2025 in DIRETTA | ancora un match e poi toccherà agli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 16.46 Segnaliamo, purtroppo, la sconfitta di Errani nel primo match della sua giornata: la campionessa Slam saluta il torneo di doppio femminile di Wimbledon dopo che lei e Jasmine Paolini hanno perso contro Chan e Krejcikova per 2-0 (6-3, 6-2). 16.38 Termina anche il secondo match sul Court 15 tra ArevaloPavic e MartinezMunar con i primi che hanno avuto la meglio sulla coppia spagnola, che hanno battuto 2-0 (6-3, 6-2). Adesso, in attesa di ErraniVavassori, stanno giocando ArendsSchuurs e ParisSilva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ancora un match e poi toccherà agli azzurri!

In questa notizia si parla di: errani - diretta - match - vavassori

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break! - Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak.

PRIMA FINALE ITALIANA A PARIGI! Nell'ultimo atto del doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori sfidano gli statunitensi Taylor Townsend e Evan King alle 12:00 sul Philippe-Chatrier Guarda il match su Eurosport 1 e @discoveryplusit ? #Tennis Vai su Facebook

Diretta Roland Garros, Sabalenka-Gauff la finale femminile. A Errani-Vavassori il doppio misto; Roland Garros, dove vedere finale Errani Vavassori tv streaming: guarda il match in diretta; Roland Garros: trionfo Errani/Vavassori. Sabalenka in finale con Gauff.

Wimbledon: esordio per Errani e Vavassori in doppio misto. Parte l’inseguimento al terzo Major - Wimbledon | Classificati come teste di serie numero 3, i due azzurri debuttano contro i britannici Julian Cash e Heather Watson. Segnala ubitennis.com

Wimbledon, Paolini sempre più in crisi: fuori anche in doppio con Errani. Sara a caccia di riscatto con Vavassori - Altra delusione cocente per Jasmine Paolini, che dopo aver ceduto a Rakhimova al secondo turno nel torneo di singolare va fuori anche nel doppio, battuta con Errani da Chan e Krejcikova ... Si legge su sport.virgilio.it