Food & Beverage per gli italiani la birra significa spontaneità a tavola

Per gli italiani, la birra rappresenta molto più di una semplice bevanda: è il simbolo di spontaneità e convivialità a tavola. Oltre il 70% la considera l'accompagnamento ideale per condividere momenti autentici e spontanei. Questa tendenza emerge chiaramente da un'indagine esclusiva di AstraRicerche per Birra Moretti, che rivela come le abitudini alimentari siano in evoluzione, sempre più orientate verso esperienze genuine e conviviali.

Oltre sette italiani su dieci considerano la birra la bevanda simbolo della convivialità, il tutto in un quadro in cui emerge un desiderio di maggiore spontaneità. È la fotografia che emerge dall’indagine inedita condotta da AstraRicerche per Birra Moretti, che esplora come sono cambiate le abitudini degli italiani nei momenti legati al cibo e alle . L'articolo Food & Beverage, per gli italiani la birra significa spontaneità a tavola proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Food & Beverage, per gli italiani la birra significa spontaneità a tavola

In questa notizia si parla di: italiani - birra - spontaneità - food

Arriva l’estate e basta fare un giro per bar, spiagge e terrazze per accorgersi di come sia una delle regine indiscusse nel variegato mondo delle bevande. Leggera, pratica, eclettica, la birra fa rima con convivialità. Non a caso ben il 75,2% degli italiani la identif Vai su Facebook

Birra Moretti dà voce alla spontaneità italiana con la campagna ‘Come piace a noi’; Birra Moretti dà voce alla spontaneità italiana come piace a noi; Indagine Birra Moretti, italiani a tavola sempre più spontanei.