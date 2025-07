Sangiuliano l' ex ministro da Parigi | ' ' Ho pensato al suicidio forse sarei dovuto rimanere giornalista' '

Gennaro Sangiuliano, ex ministro e attuale corrispondente Rai da Parigi, ha scelto di aprire il suo cuore in un’intervista sincera e toccante. Nel raccontare il periodo più oscuro della sua vita, tra dolore e solitudine, rivela come lo scandalo Boccia lo abbia segnato profondamente, portandolo a considerare il gesto estremo. La sua testimonianza ci invita a riflettere sul peso delle emozioni e sulla forza di rinascere.

Da Parigi, dove oggi è corrispondente Rai, Gennaro Sangiuliano rompe il silenzio sul periodo più buio della sua carriera e della sua vita personale. In una lunga intervista concessa a Il Foglio, l'ex ministro della Cultura del governo Meloni racconta senza reticenze il dolore e la solitudine vissuti dopo lo scandalo Boccia, che lo ha travolto e costretto a dimettersi dalla prestigiosa poltrona di via del Collegio Romano, oggi occupata da Alessandro Giuli. «A un certo punto ho pensato al suicidio. Avevano costruito un mostro, una figura da abbattere», confessa con lucidità. Parole che restituiscono il peso di settimane drammatiche, in cui – racconta – la gogna mediatica e il fuoco incrociato delle accuse hanno travolto non solo il politico, ma anche l'uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sangiuliano, l'ex ministro da Parigi : ''Ho pensato al suicidio, forse sarei dovuto rimanere giornalista''

L’ex ministro Sangiuliano torna in campo: ipotesi candidatura alla Regione - L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano potrebbe tornare in campo con una candidatura per le Elezioni Regionali in Campania.

Su quando fu travolto dallo scandalo Boccia, l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non usa giri di parole: «A un certo punto ho pensato al suicidio. Avevano costruito un mostro, una figura da abbattere». E poi: «Con la politica ho chiuso. Basta». Seg Vai su Facebook

