L’autunno si avvicina e con esso grandi cambiamenti nel panorama televisivo italiano. Dopo quasi quarant’anni di successo, Striscia la Notizia torna a novembre, ma il suo storico access prime time su Canale 5 sarà assente nella stagione TV 2025/2026. Un colpo di scena che segna una rivoluzione nel daytime televisivo, lasciando spazio a nuove sfide e sorprese per il pubblico. Ma cosa ci riserva il futuro? Rimanete sintonizzati!

Alle fine, rivoluzione fu! L’ access prime time di Canale 5 nella prossima stagione TV 20252026 si presenterà senza Striscia la Notizia. Un fatto storico, dal momento che il prestigioso slot orario è(ra) appannaggio del TG satirico di Antonio Ricci da quasi quarant’anni. Davide Maggio lo aveva anticipato: La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti è pronta a prendersi l’ access e così sarà dal 14 luglio. E Striscia? Guai a darla per trombata! Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione comunica Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it