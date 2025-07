Sophia Hutchins morta in un incidente col quad l' amica e manager dell' ex multiplista statunitense Caitlyn Jenner aveva 29 anni

Tragedia a Malibu: Sophia Hutchins, giovane e stimata amica di Caitlyn Jenner, perde la vita in un tragico incidente con il quad. La 29enne, nota manager e figura pubblica, è stata vittima di un impatto fatale mentre guidava un veicolo leggero da spiaggia, vicino alla casa dell’ex multiplista. Un episodio che lascia sgomenti e riaccende il dolore di una comunità . La vicenda ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di rispettare le regole sulla sicurezza.

Hutchins avrebbe urtato il paraurti di un'auto in movimento con la sua Atv, un veicolo leggero da spiaggia. L'impatto è stato fatale per la donna La 29enne Sophia Hutchins è morta in un incidente col quad vicino Malibu, non lontano dalla casa dell'amica Caitlyn Jenner, personaggio televisivo.

