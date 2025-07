Aumenti dei pedaggi autostradali pronti per il grande esodo estivo

Le vacanze estive sono alle porte, ma l’ombra degli aumenti dei pedaggi autostradali si fa già sentire. Dal primo agosto, un incremento di un millesimo di euro a chilometro interesserà tutte le tratte gestite da Anas, colpendo direttamente chi si prepara al grande esodo. Scopriamo insieme cosa cambi e come pianificare al meglio il tuo viaggio per risparmiare e goderti appieno le ferie.

Le vacanze si avvicinano, gli aumenti dei pedaggi autostradali sono lì che aspettano. Dal primo di agosto scatterà probabilmente un incremento di un millesimo di euro a chilometro (un euro ogni mille chilometri) su tutte le tratte in gestione Anas. Lo prevede un emendamento dei relatori (quindi delle forza della maggioranza di governo) al dl Infrastrutture. Il rincaro si applica per le classi di pedaggio A e B e per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. Vale a dire che non si salva nessuno: auto, suv, camper e moto, i camion e traini. Non un salasso, spostarsi da Milano a Roma costerà circa 60 centesimi in più di adesso, tuttavia per le tasche degli italiani già provate da carovita e stipendi al palo, un balzello aggiuntivo non certo gradito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aumenti dei pedaggi autostradali pronti per il grande esodo estivo

In questa notizia si parla di: aumenti - pedaggi - autostradali - pronti

Pedaggi autostradali, aumenti dal primo agosto: cosa cambia, di quanto e per chi. Tutti gli incrementi - A partire dal primo agosto, gli automobilisti si preparino a nuovi scenari sulle autostrade italiane: i pedaggi subiranno aumenti, con dettagli che coinvolgono sia i costi per i pendolari che per i viaggiatori occasionali.

Autostrade, stop agli sconti sui pedaggi. I camionisti: “Pronti allo sciopero”; Bollette, assicurazioni e autostrade: tutti i rischi di rincaro per il 2025; Pedaggi autostradali, aumenti in arrivo al casello. Cos’ha detto l’a.d. di Autostrade per l’Italia.

Dal primo agosto aumento dei pedaggi autostradali. Le opposizioni "Primi effetti delle spese militari del Governo" - L'aumento di un euro ogni mille chilometri è generalizzato coinvolgendo tutte le classi di pedaggio che suddividono i veicoli in categorie: in A e B rientrano sostanzialmente auto, suv, camper e moto, ... Si legge su euroroma.net

Pedaggi autostradali, aumenti dal primo agosto: cosa cambia, di quanto e per chi. Tutti gli incrementi - Un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture mira ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas prevedendo «un aumento di 1 millesimo di euro ... Si legge su msn.com