Sancho Juve arriva la svolta nella trattativa! L’inglese si espone | comunicata quella volontà al Manchester United Ultimissime

Sancho-Juve, la svolta è vicina: l’attaccante inglese ha comunicato al Manchester United la sua volontà di lasciare il club, aprendo le porte a una nuova avventura con la Juventus. Ora, la trattativa entra nel vivo: i due club si confrontano per definire i dettagli e portare a termine uno dei colpi più attesi dell’estate. La speranza è che questa grande operazione possa concretizzarsi presto, portando entusiasmo e rinforzi di qualità alla squadra bianconera.

Sancho Juve: il giocatore ha comunicato al Manchester United quell’intenzione: adesso la palla passa ai due club. La Juventus è sempre più vicina a chiudere il colpo Jadon Sancho. Secondo le ultime indiscrezioni, il talentuoso attaccante inglese ha informato il Manchester United della sua volontà di lasciare il club. Il giovane calciatore, classe 2000, ha espresso la sua intenzione di fare una nuova esperienza: la Juve è pronta ad approfittare della situazione per rinforzare il reparto offensivo. Sancho, che ha vissuto una stagione altalenante al Chelsea, ha in mente di rilanciarsi in una grande squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com