Leonardo DiCaprio acquista un’isola in Cile per proteggerla | Conservazione garantita per sempre

Leonardo DiCaprio dimostra ancora una volta il suo impegno per la salvaguardia del pianeta, acquistando l’isola di Guafo in Cile. Questo gesto concreto mira a proteggere un tesoro naturale da minacce industriali e a preservare la biodiversità per le future generazioni. Un paradiso naturale che ora ha un difensore sempre più attivo. Scopri di più sulle sue iniziative e su come anche tu puoi contribuire alla tutela ambientale.

L'impegno ambientale dell'attore si traduce in un gesto concreto. Leonardo DiCaprio conferma ancora una volta il suo impegno nella difesa dell'ambiente, trasformando la sua passione per la natura in azioni concrete. L'attore statunitense ha recentemente acquistato l'Isola di Guafo, in Cile, con l'obiettivo di salvaguardarne la biodiversità e impedire l'arrivo di attività industriali distruttive. Un paradiso naturale sotto la tutela della Fondazione Rewild. La notizia è stata diffusa direttamente da DiCaprio attraverso i suoi canali social, dove ha scritto: "L'insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall'estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive".

