VIDEO Napoli alberi piantati 2 anni fa e già morti nella nuova piazza di Pizzofalcone | Niente punti d’acqua

Due anni fa, a Pizzofalcone, furono piantati alberi nella nuova piazza Santa Maria degli Angeli, ma oggi molti sono già morti. La causa? L’assenza di punti d’acqua, un dettaglio fondamentale trascurato durante i lavori legati all’apertura della stazione Chiaia della linea 6. Un errore che mette in discussione l’impegno per il verde urbano e la qualità della vita dei cittadini. È ora di intervenire prima che tutto sia perduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Impiantati nel maggio di due anni fa in piazza Santa Maria degli Angeli, oggi alcuni di quegli alberi si sono già seccati. “Il problema nasce perché in questa grande costruzione faraonica avevano dimenticato di mettere un punto d’acqua ” spiega Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità 1. Gli alberi rientrano infatti nei lavori per la nuova piazza, legati all’apertura della stazione Chiaia della linea 6. Un progetto ambizioso, nella storica piazza di Pizzofalcone. Qui gli spazi esterni dialogano con la stazione, premiata a livello internazionale dal prestigioso Prix Versailles 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, alberi piantati 2 anni fa e già morti nella nuova piazza di Pizzofalcone: “Niente punti d’acqua”

In questa notizia si parla di: alberi - piazza - anni - acqua

Cisternone | Area verde, alberi e nuova pavimentazione per la piazza: via ai lavori di restyling, ecco come cambia la viabilità - Il Cisternone si prepara a trasformarsi grazie a un ambizioso progetto di restyling. A partire dalla prossima settimana, la piazza e via Sant'Andrea vedranno l'introduzione di nuova pavimentazione, venti alberi, un'area verde e un rinnovato arredo urbano, per offrire un volto fresco e accogliente a questa importante zona della città.

ROMA BOLLE. E IL COMUNE COSA FA? COSTRUISCE FORNI URBANI. A 68 gradi al suolo, la Giunta Gualtieri continua a “riqualificare” le piazze con cemento, sassi bollenti e alberi secchi. Zero ombra. Zero senso. Solo sprechi. Piazza Esedra: tutti gli al Vai su Facebook

Piazza Travaglio diventa 'green': addio al parcheggio, arrivano alberi e giochi d'acqua; E se riempissimo Firenze di alberi? (di P. Gori); “Venezia. Un Natale da vivere”: acceso il grande albero in Piazza San Marco.

In piazza gli alberi anti-calura. Il nuovo progetto del Comune : "Ne arriveranno più di cento" - L’ordinanza contro le temperature record: entro dieci giorni le piante (nei vasi) in centro storico. Secondo msn.com

"Morte agli alberi!". L'indiscriminato taglio di fusti arborei - L'anno scorso il taglio dei pini al Castello, considerati dal Comune 'pericolanti': a quanto pare una persona qualunque invia una denuncia di p ... Segnala reggiotv.it