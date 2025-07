Telefonata Trump-Zelensky | Lavoreremo con gli Usa in difesa dei nostri cieli

In un momento di crisi senza precedenti, le voci di Trump, Zelensky e Merz si intrecciano, rafforzando il fronte di difesa contro l’aggressione russa. La telefonata tra i leader sottolinea l’impegno condiviso di proteggere i nostri cieli, mentre il raid notturno si rivela il più violento dall’inizio del conflitto. La solidarietà internazionale si fa sentire: unendo le forze, possiamo affrontare questa sfida.

Telefonata anche tra il presidente Usa e il cancelliere Merz. Pesante raid russo nella notte, il peggiore dall'inizio della guerra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Telefonata Trump-Zelensky: «Lavoreremo con gli Usa in difesa dei nostri cieli»

In questa notizia si parla di: telefonata - trump - zelensky - lavoreremo

La telefonata tra Edan Alexander e la madre, Trump rilancia la scena dopo la liberazione: così il 21enne lo ringrazia, l’ipotesi dell’incontro – Il video - La telefonata tra Edan Alexander e sua madre, Yael, segna un momento emozionante dopo la sua liberazione da Hamas.

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Zelensky sulla telefonata con Trump: «Lavoreremo insieme per la difesa dei nostri cieli». Nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev; Zelensky: colloquio molto importante con Trump, lavoreremo insieme per rafforzare protezione nostri cieli; Ucraina-Russia, le news del 18 marzo. Telefonata Trump-Putin: “Tregua solo sulle infrastrutture”.

Zelensky: colloquio molto importante con Trump, lavoreremo insieme per rafforzare protezione nostri cieli - (askanews) – Sul proprio canale X, il presidente dell’Ucraina, Volodomyr Zelensky ha rappresentato la telefonata intercorsa con il presidente americano Trump: “Oggi abbiamo discusso della ... askanews.it scrive

Telefonata tra Zelensky e Trump “Conversazione molto importante e utile” - ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Lo riporta italpress.com